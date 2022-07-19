МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Картами платежной системы "Мир" можно пользоваться в 11 зарубежных странах, сообщается на сайте платежной системы. Reuters: Евросоюз планирует разрешить разморозку ресурсов российских банков

"Уже сегодня вы можете оплатить товары или услуги и/или снять деньги с карты "Мир" в банкоматах на территории Турции, Вьетнама, Армении, Южной Кореи, Узбекистана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана", — говорится в сообщении.

Отмечается, что картами "Мир" также можно расплачиваться в Южной Осетии и Абхазии.