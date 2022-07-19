В платежной системе "Мир" рассказали, где можно пользоваться ее картами
В платежной системе "Мир" рассказали, в каких странах можно пользоваться ее картами
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МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Картами платежной системы "Мир" можно пользоваться в 11 зарубежных странах, сообщается на сайте платежной системы.
"Уже сегодня вы можете оплатить товары или услуги и/или снять деньги с карты "Мир" в банкоматах на территории Турции, Вьетнама, Армении, Южной Кореи, Узбекистана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана", — говорится в сообщении.
Отмечается, что картами "Мир" также можно расплачиваться в Южной Осетии и Абхазии.
https://1prime.ru/finance/20220719/837536999.html
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