ПЕКИН, 19 июл — ПРАЙМ. Китай и ЕС договорились содействовать двусторонней открытости и сотрудничеству в области регулирования в финансовом секторе, передает агентство Синьхуа по итогам переговоров в формате видеоконференции между вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ и исполнительным вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом. Посол Евросоюза назвал финансовую ситуацию на Украине ужасной

Агентство отмечает, что обе стороны согласились, что сегодня "политическая и экономическая ситуация в мире претерпевает глубокие изменения", и здоровые и стабильные торгово-экономические отношения Китая и ЕС способствуют развитию и процветанию всего мира. По итогам переговоров стороны достигли консенсуса по ряду вопросов, в частности, по координации макроэкономической политики, сотрудничеству в области производственных цепочек и цепочек поставок, а также сотрудничеству в финансовой сфере.

"(Стороны договорились совместно) создавать более благоприятную деловую среду для предприятий и продвигать двустороннюю открытость и сотрудничество в области регулирования в финансовом секторе", — передает агентство.