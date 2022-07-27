МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. В среду вышел из печати "Вестник Банка России" № 38 (2370).

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— положение № 788-П от 20.01.2022 "О порядке представления юридическими лицами — резидентами, являющимися участниками международных выставок, информации о декларациях на товары в уполномоченные банки при зачислении на свои банковские счета наличных денежных средств, полученных от продажи выставочных образцов ювелирных изделий в месте проведения международных выставок и ввезенных в Российскую Федерацию, порядке и сроках обмена информацией о декларациях на товары между уполномоченными банками и Банком России после зачисления таких денежных средств на банковские счета юридических лиц — резидентов, являющихся участниками международных выставок, а также порядке и сроках передачи уполномоченными банками федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному в области таможенного дела, информации о зачислении таких денежных средств на банковские счета юридических лиц — резидентов, являющихся участниками международных выставок" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 69139 от 4.07.2022, вступает в силу с 1.10.2022/;

— указание № 6154-У от 15.06.2022 "О порядке отражения отдельными некредитными финансовыми организациями, бюро кредитных историй, кредитными рейтинговыми агентствами в условиях действия мер ограничительного характера на счетах бухгалтерского учета отдельных активов и /или/ обязательств в иностранной валюте" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 69280 от 14.07.2022, вступает в силу со дня официального опубликования/;

— указание № 6155-У от 15.06.2022 "О порядке отражения кредитными организациями в условиях действия мер ограничительного характера на счетах бухгалтерского учета отдельных активов и /или/ обязательств в иностранной валюте" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 69278 от 14.07.2022, вступает в силу со дня официального опубликования/;

— указание № 6159-У от 15.06.2022 "О внесении изменений в Указание Банка России от 25 ноября 2020 года № 5635-У" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 69279 от 14.07.2022, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;

— информационное письмо № ИН-018-59/94 от 20.07.2022 "О ценных бумагах иностранных эмитентов, допущенных к организованным торгам на территории Российской Федерации";

— информационное письмо № ИН-010-59/95 от 21.07.2022 "О согласии на получение кредитного отчета".

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: структура наличной денежной массы в обращении по состоянию на 1.07.2022; данные о поддельных денежных знаках, выявленных в банковской системе России в 2 квартале 2022 г; количественные характеристики банковского сектора Российской Федерации на 1.06.2022; количественные характеристики банковского сектора Российской Федерации на 1.07.2022; сообщение об исключении ОАО "Липецкоблбанк" и АКБ "МЗБ" /ЗАО/ из реестра банков — участников системы обязательного страхования вкладов; объявления Банка России.