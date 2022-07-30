МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Правительство РФ дополнительно выделило 127,5 миллиона рублей на льготные кредиты системообразующим предприятиям ТЭК, сообщается на сайте кабмина. "Дом.РФ" получит деньги на выплату банкам недополученных доходов по ипотеке

"На специальную кредитную программу поддержки системообразующих организаций топливно-энергетического комплекса (ТЭК) будет дополнительно направлено 127,5 миллионов рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

Отмечается, что предприятия могут получать займы по льготной ставке на поддержание текущей деятельности. Доступные заёмные средства позволяют обеспечить бесперебойную работу участников отрасли в сложившейся экономической ситуации.

"В апреле 2022 года на поддержку системообразующих предприятий ТЭК уже было выделено семь миллиардов рублей", — добавляется в сообщении.

Подчёркивается, что специальные льготные программы кредитования системообразующих организаций запущены правительством в различных отраслях экономики, включая агропромышленный комплекс, промышленность и торговлю.