Власти профинансировали льготные кредиты системообразующим предприятиям ТЭК
Власти выделили 127,5 миллиона рублей на льготные кредиты системообразующим предприятиям ТЭК
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МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Правительство РФ дополнительно выделило 127,5 миллиона рублей на льготные кредиты системообразующим предприятиям ТЭК, сообщается на сайте кабмина.
"На специальную кредитную программу поддержки системообразующих организаций топливно-энергетического комплекса (ТЭК) будет дополнительно направлено 127,5 миллионов рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.
Отмечается, что предприятия могут получать займы по льготной ставке на поддержание текущей деятельности. Доступные заёмные средства позволяют обеспечить бесперебойную работу участников отрасли в сложившейся экономической ситуации.
"В апреле 2022 года на поддержку системообразующих предприятий ТЭК уже было выделено семь миллиардов рублей", — добавляется в сообщении.
Подчёркивается, что специальные льготные программы кредитования системообразующих организаций запущены правительством в различных отраслях экономики, включая агропромышленный комплекс, промышленность и торговлю.
https://1prime.ru/finance/20220730/837651403.html
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