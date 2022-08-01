МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Прибыль британско-гонконгской банковской группы HSBC Holdings plc, приходящаяся на головную компанию, по итогам первого полугодия 2022 года выросла на 13,9% в годовом выражении — до 8,289 миллиарда долларов, свидетельствуют данные финансовой отчетности банка. ExxonMobil нарастил чистую прибыль в три раза в первом полугодии

В пересчете на акцию разводненная прибыль составила 0,42 доллара против 0,36 доллара годом ранее. При этом операционная прибыль банковской группы за отчетный период уменьшилась на 15,8%, до 7,72 миллиарда долларов. Чистый процентный доход составил 14,4 миллиарда долларов, увеличившись на 9,9% в годовом выражении. Выручка сократилась на 1,2% — до 25,236 миллиарда долларов.

Выручка во втором квартале увеличилась на 1,6%, до 12,772 миллиарда долларов. Чистый процентный доход вырос на 1,3% и составил 7,454 миллиарда долларов.

"Показатели за первое полугодие отражают непрерывное воздействие нашей стратегии: рост доходов и жесткий контроль над расходами…", — говорится в релизе.

Группа HSBC Holdings plc была образована в 1990 году как компания, контролирующая деятельность существовавшего с 1865 года банка HSBC (Hongkong and Shanghai Banking Corporation).