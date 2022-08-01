КИШИНЕВ, 1 авг — ПРАЙМ. Еврокомиссия направила Молдавии первый транш макрофинансовой помощи в понедельник в размере 50 миллионов евро, сообщил евродепутат Зигфрид Мурешан. Евросоюз направил Украине первый транш новой макрофинансовой помощи

"Сегодня Европейская комиссия перевела Молдавии первый транш в размере 50 миллионов евро из макрофинансовой помощи в размере 150 миллионов евро, которую мы одобрили весной в Европейском парламенте. 35 миллионов евро — это кредиты на льготных условиях и 15 миллионов евро — безвозвратные европейские фонды", — написал он в соцсетях.

Он отметил, что деньги позволят республике покрыть часть своих потребностей в финансировании, возникших из-за притока беженцев, энергокризиса, пандемии коронавируса. Выплаты строго зависят от бесперебойной работы программы с Международным валютным фондом, а также от прогресса в ключевых областях, согласованных с Евросоюзом, таких как борьба с коррупцией, верховенство закона, надлежащее экономическое управление или энергетическая независимость.

"Тот факт, что первый транш макрофинансовой помощи уже передан Еврокомиссией, свидетельствует о том, что власти Кишинева выполнили свою работу и что в этих областях есть прогресс", — считает евродепутат.

Макрофинансовая помощь ЕС состоит из двух компонентов: 30 миллионов евро — грант и 120 миллионов евро — кредит. Финансовая помощь будет предоставляться в течение двух с половиной лет, начиная с первого дня после вступления в силу меморандума о взаимопонимании. Деньги будут выплачены тремя частями в период с 2022 по 2024 год.