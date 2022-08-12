МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Банк России со следующего года начнет публиковать среднесрочный макроэкономический прогноз каждое заседание в году, при этом оставит четыре доклада о кредитно-денежной политике, следует из документа "Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2023-2025 годы". ЦБ оценил сроки снижения инфляции до целевого уровня

Согласно календарю заседаний совета директоров, в 2023 году Банк России проведёт первое из них 10 февраля, а также опубликует пресс-релиз со среднесрочным прогнозом и проведет пресс-конференцию председателя ЦБ.

После этого заседания совета директоров вместе с публикацией пресс-релиза со среднесрочным прогнозом и пресс-конференцией главы регулятора пройдут 17 марта, 28 апреля, 9 июня, 21 июля, 15 сентября, 27 октября и 15 декабря.

Регулятор также собирается опубликовать четыре доклада о денежно-кредитной политике: 20 февраля, 11 мая, 7 августа и 7 ноября 2023 года.