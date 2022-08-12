МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Банк России назвал свой сигнал об оценке целесообразности снижения ставки во втором полугодии сдержанным, сообщил в ходе пресс-конференции зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин. В Банке России рассказали, когда ждать нижнюю точку спада экономики

"Сигнал по итогам последнего заседания Банка России, он довольно сдержанный, …совет директоров будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения во втором полугодии", — сказал Заботкин.

Ранее в пятницу регулятор в проекте основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2023 год и период 2024-2025 годов подтвердил сигнал об оценке целесообразности дальнейшего снижения ключевой ставки во втором полугодии 2022 года. В документе отмечается, что весной текущего года денежно-кредитная политика регулятора оставалась направленной на возвращение инфляции к цели и учитывала необходимость структурной перестройки экономики.

ЦБ в конце февраля на фоне антироссийских санкций и возросшей волатильности на финрынке экстренно поднял ставку сразу на 10,5 процентного пункта — до 20% годовых. Однако уже в апреле-мае трижды снизил ее — в совокупности до 11%, а в июне на фоне дефляции вернул ставку на досанкционный уровень в 9,5%. В конце июля регулятор вновь понизил ставку — неожиданно резко, сразу на 1,5 процентного пункта, до 8% годовых.