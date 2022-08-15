МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Средневзвешенная ставка по ипотеке а России может составить 6-7% к концу года, поделился мнением с РИА Новости гендиректор Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов. Россиянам объяснили, в чем преимущества аренды перед ипотекой

"Средневзвешенная ставка по ипотеке ожидается 6-7% к концу года", — заявил Сухов. По данным ЦБ РФ, средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам, выданным в течение месяца, составила 6,36% на 1 июля.

Директор по банковским рейтингам агентства "Эксперт РА" Ксения Якушкина считает, что стоимость ипотеки может снизиться вслед за возможным снижением ключевой ставки. Однако существенного снижения ставок ожидать не стоит. "Диапазон снижения, вероятнее всего, не превысит 1,5 процентного пункта, учитывая прогноз Банка России по ключевой ставке на 2022-2023 годы", — добавляет Якушкина.

В то же время заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин отмечает, что средняя ставка по ипотеке будет зависеть от доли льготных программ в выдаче, но эту долю достаточно сложно спрогнозировать. Например, весной средняя ставка составляла лишь 6,2% как раз благодаря льготным программам.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игоря Галактионова, за 2022 год средняя ставка составит 7-7,5%. Он отмечает, что такое значение может быть достигнуто "с учетом сохранения льготных программ, дальнейшего смягчения монетарной политики ЦБ и преобладающей доли ипотечных сделок на первичном рынке".

Что касается собственных программ банков, то на них продолжит влиять денежно-кредитная политика, считает Лопатин. Если ДКП смягчится в дальнейшем, то и ставки могут вернуться на уровни ниже 9%, как прошлой осенью.

На начало августа в Сбербанке и ВТБ ставка по ипотеке составляет от 9,9%, в Газпромбанке — от 9,5%, в Альфа-банке — от 6,8% и 9,89% на первичное и вторичное жилье соответственно. В Промсвязьбанке ставки по ипотеке начинаются от 9,5% и от 9,7% на первичное и вторичное жилье соответственно, в МКБ — от 9,69% и 9,79%.