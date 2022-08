МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Минфин США выдал разрешение банкам на возобновление торговли российскими долговыми обязательствами, и это не будет нарушением санкций, однако полноценное возвращение нерезидентов из недружественных стран на долговой рынок РФ пока невозможно, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Доля нерезидентов в российских евробондах снизилась до 49,6%

Агентство Рейтер ранее в понедельник со ссылкой на ряд источников сообщило, что крупнейшие иностранные инвестбанки осторожно возвращаются на рынок российского долга. Как пишет агентство, в последние дни некоторые крупные банки Уолл-стрит начали предлагать помощь своим инвесторам по реализации российских долговых обязательств, уточняя, что речь идет о JPMorgan Chase & Co, Bank of America Corp, Citigroup Inc, Deutsche Bank AG, Barclays Plc and Jefferies Financial Group Inc.

"По сути, это продолжение и расширение новости от 27 июля, когда OFAC пояснил, что резиденты США смогут покупать паи фондов с активами из РФ, и не будет считаться новой инвестицией, если российские активы не будут преобладать в доли фонда. Новость означает, что регулятор США выдал разрешение банкам США на возобновление торговли долговыми обязательствам, и это не будет нарушением санкций по причинам, указным выше", — прокомментировал главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко.

"Многие недружественные нерезиденты застряли в российских активах после ограничений, который ранее ввёл регулятор США, и теперь будет возможность их продать в рынок, но только для держателей через Euroclear. Следовательно, хорошая новость для инвесторов, так как появится больше ликвидности и выпусков на покупку через Euroclear", — добавляет он.

МОСТЫ СЛОМАНЫ

Руководитель направления анализа рынка облигаций инвестиционного банка "Синара" Александр Афонин считает, что в силу действующих ограничений полноценное возвращение нерезидентов на российский долговой рынок пока не представляется возможным, поэтому появление бумаг, находящихся в руках нерезидентов, и давление на рынок видится маловероятным. Дело тут не только в законодательных ограничениях, но и в инфраструктурных, поясняет он.

"В частности, у инвесторов все еще нет возможности прямого перевода бумаг между западными депозитариями и российским НРД, а на разного рода попытки переводов через депозитарии в дружественных юрисдикциях ЦБ наложил полугодовой карантин с целью предотвращения спекуляций. Фактически иностранные инвесторы отрезаны от нашего внутреннего рынка", — поясняет он.

"Конечно, они могут совершать сделки между собой, однако американским инвесторам законодательство разрешает производить сделки, направленные только на сокращение своих позиций в российских бумагах. Возможно, что иностранные банки могут выкупать российские бумаги в интересах каких-либо институциональных инвесторов, которые будут держать их с перспективой дождаться восстановления связей и получения выплат по бумагам в полном объеме", — добавляет эксперт.

Луцко обращает внимание, что доля дружественных нерезидентов сильно ограничена, в основном свыше 80% из всех нерезидентов принадлежат к недружественным. Основной объём инвестиций недружественных находится в ОФЗ, в корпоративных бумагах основная доля владение среди резидентов, указывает он.

"Поставить облигации российских эмитентов из дружественных юрисдикций технически сложно, так как мост сломан", — резюмирует эксперт.