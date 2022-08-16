МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. В России могут ужесточить правила движения денег с помощью системы переводов без открытия счета. При упрощенной идентификации Росфинмониторинг предложил ограничить сумму показателем в 60 тысяч рублей. Представители рынка сочли инициативу слишком жесткой, выдвигая другой предел переводов — 600 тысяч рублей, пишет "Коммерсант". Юрист научил, как законно присвоить себе чердак

Издание отметило, что в проекте федеральной службы есть и послабления: так, например, при переводе до 100 тысяч рублей физическим лицам разрешат не указывать прописку.

В Центробанке подтвердили, что предложение уже было получено, и отметили, что "инициатива прорабатывается". Однако у участников рынка документ вызвал немало вопросов. Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков сказал, что не понимает, "откуда и зачем появился такой закон".

В свою очередь, Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов (АЭД) согласилась с необходимостью установления лимита на операции без открытия счета.

"Тем не менее, на наш взгляд, введение столь низкого порога для перевода денежных средств без открытия банковского счета не вполне оправдано", — говорится в документе.

Глава АЭД Виктор Достов рассказал "Коммерсанту", что порог в 600 тысяч рублей — наиболее оптимальное решение для установления потолка перевода без открытия счета после упрощенной идентификации. Он уверен, что такая мера поможет сохранить финансовую доступность для россиян без необходимости проходить идентификацию с явкой в офис кредитной организации.