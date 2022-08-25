МИНСК, 25 авг — ПРАЙМ. Минфин Белоруссии сообщил, что очередные выплаты по евробондам из-за западных санкций вновь осуществил на счет в белорусских рублях. В Белоруссии рассказали о заключении кредитного соглашения с Россией

В конце июня пресс-служба правительства сообщила, что Белоруссия будет исполнять долговые обязательства по еврооблигациям в белорусских рублях. Минфин также уточнял, что Белоруссия на фоне проблем с осуществлением платежей по евробондам из-за санкций осуществила в июне выплаты по облигациям в белорусских рублях. Министерство перевело сумму в нацвалюте на спецсчет в Беларусбанке и предложило платежному агенту самостоятельно забрать средства с этого счета и рассчитаться с инвесторами. Платежный агент и реестродержатель Citigroup и Citibank 7 июля отказались быть агентами в отношении евробондов Белоруссии. Минфин в ответ сообщил, что ищет альтернативных платежных агентов.

"Очередная выплата процентного дохода по еврооблигациям Республики Беларусь Belarus-2026 и Belarus-2031 в общей сумме 38,6 миллиона долларов в эквиваленте произведена 24 августа 2022 года в полном объеме в соответствии с ранее принятым (правительством Белоруссии – ред.) временным порядком исполнения внешних государственных долговых обязательств… Платеж осуществлен за счет средств в иностранной валюте путем перечисления на отдельный банковский счет, открытый в ОАО "АСБ Беларусбанк" в белорусских рублях", — говорится в сообщении на сайте министерства.

Подчеркивается, что это сделано "в условиях продолжающейся неспособности западной расчетно-клиринговой инфраструктуры обеспечивать доведение выплат до всех держателей еврооблигаций Республики Беларусь, а также санкционных ограничений, действующих в отношении Национального банка как финансового агента правительства Республики Беларусь".

"Доступ к данным средствам обеспечен для определенного эмиссионной документацией платежного агента – "Citibank N.A. London Branch" (который – ред.) в настоящий момент выполняет функции регистратора, финансового, платежного и трансфертного агента", — говорится в сообщении.