МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Федеральная резервная система (ФРС) США сейчас работает над созданием аналога российской Системы быстрых платежей — Fed Now, однако запустить его будет непросто из-за большого числа участников и сложности американского рынка, поделился мнением с РИА Новости исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст. Правительство профинансировало компенсации бизнесу за использование СБП

Планируется, что Fed Now будет запущена в мае, с ее помощью любые банки смогут совершать мгновенные платежи в любое время суток. Тот факт, что Fed Now разрабатывается на базе Федеральной резервной системы, делает ее похожей на Систему быстрых платежей Банка России, создать и запустить которую удалось в относительно короткие сроки. Впрочем, существуют нюансы, касающиеся различия финансовых рынков двух стран.

"Дело в том, что американский финансовый рынок значительно более дифференцирован, чем в России. В России всего около 330 банков, при этом крупнейшие контролируют абсолютно число банковских счетов. В США ситуация иная — там 250 банков держат только 60% расчетных счетов. Только в "пилоте" (эксперименте — ред.) новой системы Fed Now участвовало 200 банков", — рассуждает эксперт.

"Чтобы обеспечить универсальное участие, к новой системе надо будет подключить около 10 000 финансовых организаций — это большой вызов, поэтому в США пытаются создать простые механизмы и конкуренцию на рынке систем мгновенных платежей", — добавил Шуст.

Также эксперт напомнил, что в США уже есть аналогичные решения. Например, с 2017 года там действует система мгновенных платежей RTP. Однако в ней участвуют всего 250 финансовых организаций.

Система быстрых платежей в России — сервис, с помощью которого можно совершать межбанковские переводы по номеру мобильного телефона круглосуточно, без праздников и выходных. С ее помощью также можно оплачивать товары и услуги посредством QR-кода.