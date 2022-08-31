Лавров заявил, что "Мир" и иранскую "Shetab" интегрируют в скором времени
Лавров заявил, что платежные системы России и Ирана "Мир и "Shetab" интегрируют в скором времени
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МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Платежные системы "Мир" и иранская "Shetab" планируется интегрировать в ближайшем будущем, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Ведутся предметные переговоры на уровне Центральных банков. Они общались в июле и договорились о своего рода "дорожной" карте, которая будет приводить нас к этому результату", — отметил министр на переговорах с иранским коллегой Хоссейном Амиром Абдоллахияном.
Лавров выразил уверенность, что интеграция систем произойдет в ближайшем будущем.
https://1prime.ru/finance/20220831/837945645.html
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