МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Платежные системы "Мир" и иранская "Shetab" планируется интегрировать в ближайшем будущем, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Названы марки авто, которые первыми могут начать ввозить в Россию из Ирана

"Ведутся предметные переговоры на уровне Центральных банков. Они общались в июле и договорились о своего рода "дорожной" карте, которая будет приводить нас к этому результату", — отметил министр на переговорах с иранским коллегой Хоссейном Амиром Абдоллахияном.

Лавров выразил уверенность, что интеграция систем произойдет в ближайшем будущем.