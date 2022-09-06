ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — ПРАЙМ. Глобальную экономику в 2023-2024 годах ждет большой долговой кризис, который в дальнейшем может перерасти в банковский кризис, а Россия этот период пройдет без резких срывов, заявил в интервью РИА Новости на полях ВЭФ-2022 старший банкир ВЭБа Сергей Сторчак. "Позолоченный миллиард". Что сокрушит мировую экономику

"От мировой экономики я жду большого долгового кризиса, который в конечном итоге может перерасти в банковский кризис", — сказал Сторчак, отвечая на вопрос о его ожиданиях от экономики в 2023-2024 годах.

Предпосылок для этого сейчас "как никогда много". Главная — изменение структуры кредиторов, когда небанковские финансовые посредники (страховые компании и пенсионные фонды прежде всего) стали самыми крупными кредиторами и развитых и развивающихся экономиках, считает Сторчак.

Россия и ее хозяйствующие субъекты будут приспосабливаться к новым условиям воспроизводства, крепкому рублю и тому, что нужно активно опираться на параллельный импорт. "Уверен, при поддержке правительства процесс адаптации пройдет без резких срывов", — заключил старший банкир ВЭБа.

ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

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