ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – ПРАЙМ. Министерство строительства и ЖКХ России выступает за дальнейшее продление льготной ипотеки для поддержания спроса и необходимости выполнения показателей по ежегодному вводу 120 миллионов квадратных метров жилья к 2030 году, сообщил РИА Новости на Восточном экономическом форуме замглавы ведомства Никита Стасишин. Минтруд подсчитал, сколько семей не могут позволить себе ипотеку

В июне премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о снижении ставки по льготной ипотеке с 9% до 7%. При этом размер субсидируемого кредита остался прежним: 12 миллионов рублей для Москвы и Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и 6 миллионов рублей для остальных российских регионов.

"Чтобы реализовать ввод 120 миллионов квадратных метров жилья к 2030 году, необходимо, чтобы в моменте строилось 200 миллионов "квадратов". Для того чтобы это реализовывалось, застройщикам нужен гарантированный спрос. С учетом непростой экономической ситуации мы считаем, что без гарантированного спроса, который поддерживается благодаря всем льготным ипотечным программам, выполнить поручение будет сложно", — сказал Стасишин.

Он добавил, что льготная ипотека является важным фактором по выполнению поручения президента РФ по приросту ипотечного портфеля.

"С нас никто показателей не снимал, ни по вводу, ни по приросту ипотечного портфеля, поэтому не нужно чинить того, что не ломалось. Если будет снижение ключевой ставки, если политика Центробанка позволит улучшать жилищные условия без льготной ипотеки – пожалуйста. Пока что этого не происходит", — добавил Стасишин.

ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.