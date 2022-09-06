МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Россия поддерживает увеличение доли национальных валют в финансовых расчетах между странами БРИКС, глобальная торговая система нуждается в дедолларизации, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Мир устал от двойных стандартов Вашингтона, заявил Володин

"Поддерживаем увеличение доли национальных валют в финансовых расчетах между нашими странами. Глобальная торговая система нуждается в дедолларизации", — отметил Володин в ходе выступления.

По словам парламентария, это будет способствовать не только демократизации международной торговой системы и повышению роли развивающихся стран, но и устойчивости.

Восьмой Парламентский форум БРИКС проходит во вторник в режиме видеоконференции. В этом году председательствует Китай. С российской стороны в форуме участвуют спикеры Госдумы Вячеслав Володин и Совета Федерации Валентина Матвиенко.