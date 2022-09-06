Володин считает, что глобальная торговая система нуждается в дедолларизации
Володин: глобальная торговая система нуждается в дедолларизации
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МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Россия поддерживает увеличение доли национальных валют в финансовых расчетах между странами БРИКС, глобальная торговая система нуждается в дедолларизации, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Поддерживаем увеличение доли национальных валют в финансовых расчетах между нашими странами. Глобальная торговая система нуждается в дедолларизации", — отметил Володин в ходе выступления.
По словам парламентария, это будет способствовать не только демократизации международной торговой системы и повышению роли развивающихся стран, но и устойчивости.
Восьмой Парламентский форум БРИКС проходит во вторник в режиме видеоконференции. В этом году председательствует Китай. С российской стороны в форуме участвуют спикеры Госдумы Вячеслав Володин и Совета Федерации Валентина Матвиенко.
https://1prime.ru/finance/20220906/838021705.html
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