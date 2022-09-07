МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Доверие к платежным системам Запада оказалось "необратимо подорвано", поэтому Россия и Китай будут улучшать механизмы использования в своих странах карт "МИР" и UnionPay, сообщил РИА Новости директор Первого департамента Азии МИД РФ Георгий Зиновьев. МИД: доля нацвалют в платежах между Россией и КНР продолжает расти

"Уверен", что практика и формы двустороннего сотрудничества в данной сфере будут постепенно совершенствоваться", — сказал он.

Дипломат также рассказал, что Пекин готов использовать новые возможности российского рынка, которые открылись после ухода западных компаний.

"Уход ряда западных компаний с нашего рынка открывает для бизнесменов из Китая дополнительные возможности, и мы видим, что они готовятся ими воспользоваться", — сказал Зиновьев. США хотят затащить Сеул в новый нефтяной картель, заявили в МИД

Так, китайские фирмы уже участвуют в автомобильном и промышленном производстве РФ, металлургии и сельском хозяйстве.

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