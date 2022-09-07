МИД заявил о подрыве доверия к западным платежным системам
Диплотам Зиновьев заявил о необратимом подрыве доверия к западным платежным системам
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МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Доверие к платежным системам Запада оказалось "необратимо подорвано", поэтому Россия и Китай будут улучшать механизмы использования в своих странах карт "МИР" и UnionPay, сообщил РИА Новости директор Первого департамента Азии МИД РФ Георгий Зиновьев.
"Уверен", что практика и формы двустороннего сотрудничества в данной сфере будут постепенно совершенствоваться", — сказал он.
Дипломат также рассказал, что Пекин готов использовать новые возможности российского рынка, которые открылись после ухода западных компаний.
"Уход ряда западных компаний с нашего рынка открывает для бизнесменов из Китая дополнительные возможности, и мы видим, что они готовятся ими воспользоваться", — сказал Зиновьев.
Так, китайские фирмы уже участвуют в автомобильном и промышленном производстве РФ, металлургии и сельском хозяйстве.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.
https://1prime.ru/finance/20220907/838029048.html
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