МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Плата за обслуживание валютных счетов в "Тинькофф" с 8 сентября будет снижена вдвое — до 0,25% в месяц, говорится в сообщении кредитной организации. Курс рубля стабилен на спокойном внешнем фоне

"Тинькофф" в июне одним из первых среди российских банков объявил о введении комиссии за обслуживание счетов в валюте — изначально она составляла 1%, однако в начале августа была снижена до 0,5%.

"Тинькофф" снижает плату за обслуживание карточных и инвестиционных счетов физических лиц в иностранной валюте. Изменения вступают в силу с 8 сентября 2022 года. С указанной даты плата за обслуживание карточных счетов в долларах США, евро, британских фунтах и швейцарских франках будет снижена с 0,5% до 0,25% в месяц", — сказано в сообщении.

Отмечается, что плата за хранение долларов, евро и фунтов на брокерском счете и ИИС теперь также составит 0,25% в месяц. Новые условия распространяются на все тарифы брокерских счетов.

В "Тинькофф" напомнили, что плата за обслуживание счетов в валюте действует, если на счете свыше 10 тысяч условных единиц в долларах, евро, фунтах стерлингов или швейцарских франках. С тех клиентов, у которых на счете меньше 10 тысяч условных единиц, банк плату не берет.