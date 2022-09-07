МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Банк Канады в среду повысил ключевую процентную ставку на 75 базисных пунктов, до самого высокого уровня за 14 лет, как и ожидалось, а также заявил о необходимости дальнейших повышений в целях борьбы с высокой инфляцией. Минэнерго США повысило прогноз по мировому спросу на нефть

По итогам очередного заседания Банк Канады повысил ставку до 3,25% с 2,5%, что соответствует прогнозу аналитиков. В результате ставка достигла самого высокого уровня с апреля 2008 года и впервые почти за 20 лет превысила нейтральный диапазон.

"Учитывая перспективы инфляции Управляющий совет по-прежнему считает, что необходимо продолжить повышать ключевую ставку", — заявил центральный банк. Данное масштабное повышение ставки стало уже четвертым подряд.

Банк Канады сообщил, что хотя годовая инфляция в июле замедлилась до 7,6% с 8,1% ввиду снижения цен на бензин, базовые показатели темпов роста цен продолжили расти. Цены в Канаде растут самыми быстрыми темпами с начала 1980-х годов.

Управляющий Банка Канады Тифф Маклем ранее заявлял, что, скорее всего, потребуется повысить ключевую ставку выше нейтрального диапазона 2%-3%, при котором денежно-кредитная политика не будет ни стимулировать, ни сдерживать рост экономики.