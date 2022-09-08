МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Необходимо упрощать доступ иностранных инвесторов и эмитентов на биржевой рынок в России, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Эксперт назвала две главные задачи инвестиционного рынка

"Необходимо упрощать доступ иностранных инвесторов и эмитентов на российский рынок", — сказал он, выступая на Московском финансовом форуме.