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2022
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Россия может наращивать государственный долг, заявил Костин
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. России можно наращивать госдолг, при этом ВТБ готов покупать государственные ценные бумаги, заявил глава кредитной организации Андрей Костин. "Можно увеличивать заимствования... ПРАЙМ, 08.09.2022
финансы, экономика, новости, втб, андрей костин, госдолг, офз
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. России можно наращивать госдолг, при этом ВТБ готов покупать государственные ценные бумаги, заявил глава кредитной организации Андрей Костин.
"Можно увеличивать заимствования государственные… мы готовы покупать государственные ценные бумаги", — сказал Костин, выступая на Московском финансовом форуме.
РИА Новости выступает информационным партнером форума.