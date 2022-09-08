МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. России можно наращивать госдолг, при этом ВТБ готов покупать государственные ценные бумаги, заявил глава кредитной организации Андрей Костин. Костин рассказал о пользе от продления программы дальневосточной ипотеки

"Можно увеличивать заимствования государственные… мы готовы покупать государственные ценные бумаги", — сказал Костин, выступая на Московском финансовом форуме.

РИА Новости выступает информационным партнером форума.