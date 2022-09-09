На Украине назвали сумму, необходимую для восстановления страны
Премьер Украины Шмыгаль: на первый этап восстановления страны нужно 17 миллиардов долларов
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МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. На первый этап восстановления Украины необходимо 17 миллиардов долларов, 3,4 миллиарда из них понадобятся в ближайшие месяцы, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
Ранее украинские власти, Еврокомиссия и Всемирный банк в совместном докладе оценили текущие затраты на восстановление страны в 349 миллиардов долларов.
"Для решения первоочередных потребностей Украине необходимо будет 105 миллиардов долларов в краткосрочной перспективе. Только на первый этап нужно 17 миллиардов долларов, из которых Украина нуждается в 3,4 миллиарда долларов уже в ближайшие три месяца", — написал Шмыгаль в мессенджере Telegram.
Он также выразил надежду, что поддержка проектов восстановления Украины начнется "уже сейчас".
https://1prime.ru/finance/20220909/838069941.html
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