МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. "Роснефть" увеличила объем размещения биржевых облигаций в китайской валюте до 15 миллиардов юаней, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. ОПЕК ждет небольшого роста добычи нефти России в этом году

"Номинальный объем выпуска увеличен до 15 миллиардов китайских юаней", — сообщил собеседник агентства.

"Роснефть" во вторник собирала заявки инвесторов на десятилетние биржевые облигации серии 002Р-12 с двухлетней офертой и полугодовыми купонами. Первоначально компания ориентировала инвесторов на объем размещения не менее 10 миллиардов юаней и ставку купона на уровне не выше 3,15%. В ходе сбора заявок купонный ориентир был снижен до финального уровня в размере 3,05%.

Условия выпуска предусматривают расчеты в юанях на первичном размещении, при выплате купонов и погашении бумаг.

Техническая часть размещения предварительно назначена на 20 сентября. Организаторами выступают "Всероссийский банк развития регионов", Газпромбанк, БК "Регион" и "Московский кредитный банк".