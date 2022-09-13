Источник: "Роснефть" увеличила объем размещения облигаций в юанях
Источник: "Роснефть" увеличила объем размещения облигаций в китайской валюте до 15 миллиардов юаней
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. "Роснефть" увеличила объем размещения биржевых облигаций в китайской валюте до 15 миллиардов юаней, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
"Номинальный объем выпуска увеличен до 15 миллиардов китайских юаней", — сообщил собеседник агентства.
"Роснефть" во вторник собирала заявки инвесторов на десятилетние биржевые облигации серии 002Р-12 с двухлетней офертой и полугодовыми купонами. Первоначально компания ориентировала инвесторов на объем размещения не менее 10 миллиардов юаней и ставку купона на уровне не выше 3,15%. В ходе сбора заявок купонный ориентир был снижен до финального уровня в размере 3,05%.
Условия выпуска предусматривают расчеты в юанях на первичном размещении, при выплате купонов и погашении бумаг.
Техническая часть размещения предварительно назначена на 20 сентября. Организаторами выступают "Всероссийский банк развития регионов", Газпромбанк, БК "Регион" и "Московский кредитный банк".
https://1prime.ru/finance/20220913/838103197.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.