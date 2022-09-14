МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Генеральный директор ГАБТа Владимир Урин и глава платежной системы "Мир" Владимир Комлев в день открытия нового 247-го сезона подписали соглашение о партнерстве, сообщила пресс-служба театра. "Яндекс" запускает виртуальную дебетовую карту "Мир"

"Платежная система "Мир" набирает обороты год от года, устойчивая и надежная, она хорошо зарекомендовала себя не только внутри страны, но и во многих зарубежных странах. Мы рады, что в эти непростые времена обрели нового и верного партнера, искренне заинтересованного в развитии и поддержке отечественной культуры", — сказал Урин.

Комлев подчеркнул, что Большой театр – это всемирно известный бренд, наше национальное достояние и один из главных символов нашей страны, о котором знают практически в любой точке мира.

"Сегодня платежная система "Мир" становится партнером Большого театра, и мы уверены, что наше сотрудничество будет способствовать дальнейшему развитию интереса к нашему культурному наследию, — сказал гендиректор системы "Мир".

Подписанное соглашение о партнерстве будет действовать до конца сезона 2022-2023.