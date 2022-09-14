МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Банк России третий месяц подряд наращивает объем наличных денег в обращении после мощного снижения этого показателя в марте-мае, подсчитал для РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. В среду вышел из печати "Вестник Банка России" № 45 (2377)

"Регулятор наращивает эмиссию наличных денег в обращении третий месяц подряд: за июнь сумма наличных выросла на 62,7 миллиарда рублей, за июль – на 108,5 миллиарда рублей, за август — 86,7 миллиарда рублей", — выяснил он на основе данных Банка России.

До этого, на протяжении всей весны происходило мощное сокращение объема наличных: за март-май их объем сократился на 1,8 триллиона рублей, напомнил Осадчий. В сентябре, по подсчетам аналитика, летний рост наличных продолжился, за период с 1 по 13 сентября их объем вырос на 214,7 миллиарда рублей.

По данным ЦБ, объем денежной базы в России в широком определении по состоянию на 1 сентября составил 19,83 триллиона рублей после 19,137 триллиона на 1 августа, сообщил Банк России. Таким образом, за месяц показатель вырос на 694 миллиарда рублей, или на 3,6%.