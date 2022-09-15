МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Выдача кредитных карт в России в августе выросла по сравнению с июлем на 17,6% — до 1,35 миллиона, что стало наивысшим показателем более чем за полтора года, сообщается на сайте Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Карты "Мир" заработают на Кубе до конца года

"По данным 4 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в августе 2022 года количество выданных новых кредитных карт составило 1,35 миллиона единиц, увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 17,6% (в июле 2022 года — 1,15 миллиона единиц). В то же время по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество новых выданных кредитных карт выросло на 21,5% (в августе 2021 года — 1,11 миллиона единиц), а по сравнению с февралем 2022 года — на 20% (1,13 миллиона единиц) ", — говорится в сообщении.

В региональном разрезе наибольшее количество новых кредитных карт в августе было выдано в Москве (97,5 тысячи), Московской области (71,8 тысячи), Краснодарском крае (50,9 тысячи), Санкт-Петербурге (50,3 тысячи) и Башкортостане (46,9 тысячи).

При этом самую серьезную динамику роста среди 30 лидеров по количеству выданных кредитов такого вида продемонстрировали Башкортостан (+21,9%), Пермский край (+20,9%), Татарстан (+20,2%), а также Самарская (+19,8%) и Нижегородская (+19,8%) области. В Москве и Петербурге рост выдачи новых кредитных карт составил 18,5% и 17,6% соответственно.

"Сегмент кредитных карт не только полностью восстановился после мартовского падения, но и продемонстрировал наивысшие показатели выдачи более чем за полтора года… Рост числа выданных "кредиток" в последнее время объясняется, прежде всего, снижением ключевой ставки Банка России и последовавшим сокращением рыночных ставок. Стоит отметить, что увеличение выдачи в августе одновременно со снижением доли утилизации кредитных карт может свидетельствовать о сезонном увеличении трат, обусловленных приближением учебного года…", — приводятся в сообщении слова директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова.