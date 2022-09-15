Украина может получить 1,5 миллиарда долларов помощи после решения МВФ
Украина может немедленно получить полтора миллиарда долларов экстренной помощи после решения МВФ
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ВАШИНГТОН, 15 сен — ПРАЙМ. Украина может "немедленно" получить 1,4 миллиарда долларов экстренной помощи МВФ, как только такое решение примет руководство фонда, заявил в четверг пресс-секретарь и директор по коммуникациям МВФ Джерри Райс.
"Украина может получить порядка $1,4 миллиарда экстренной помощи почти незамедлительно, как только руководство МВФ одобрит новый план помощи странам, затронутым продовольственным кризисом", — заявил Райс.
В конце августа министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов на встрече с представителями МВФ заявил, что Украина рассчитывает на чрезвычайную помощь от фонда в рамкх новой комплексной программы до конца года.
https://1prime.ru/finance/20220915/838129560.html
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