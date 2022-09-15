ВАШИНГТОН, 15 сен — ПРАЙМ. Украина может "немедленно" получить 1,4 миллиарда долларов экстренной помощи МВФ, как только такое решение примет руководство фонда, заявил в четверг пресс-секретарь и директор по коммуникациям МВФ Джерри Райс. Генсек ООН сообщил об обсуждении экспорта российского аммиака через Украину

"Украина может получить порядка $1,4 миллиарда экстренной помощи почти незамедлительно, как только руководство МВФ одобрит новый план помощи странам, затронутым продовольственным кризисом", — заявил Райс.

В конце августа министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов на встрече с представителями МВФ заявил, что Украина рассчитывает на чрезвычайную помощь от фонда в рамкх новой комплексной программы до конца года.