МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Европейский центральный банк должен повышать процентные ставки "самыми маленькими возможными шагами", чтобы не дестабилизировать экономику, сказал в четверг представитель ЕЦБ Марио Сентено.

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"Явное ужесточение или даже слишком резкая нормализация могут вызвать недопустимую дестабилизацию механизма трансмиссии (денежно-кредитной политики) и реальной экономики", — отметил управляющий центрального банка Португалии, выступая на мероприятии в Лиссабоне.

"Денежно-кредитная политика должна оставаться предсказуемой, изменяясь через самые маленькие возможные шаги", — добавил он.