В ЕЦБ заявили, что политика регулятора должна оставаться предсказуемой
Представитель ЕЦБ Сентено: денежно-кредитная политика регулятора должна оставаться предсказуемой
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МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Европейский центральный банк должен повышать процентные ставки "самыми маленькими возможными шагами", чтобы не дестабилизировать экономику, сказал в четверг представитель ЕЦБ Марио Сентено.
"Явное ужесточение или даже слишком резкая нормализация могут вызвать недопустимую дестабилизацию механизма трансмиссии (денежно-кредитной политики) и реальной экономики", — отметил управляющий центрального банка Португалии, выступая на мероприятии в Лиссабоне.
"Денежно-кредитная политика должна оставаться предсказуемой, изменяясь через самые маленькие возможные шаги", — добавил он.
https://1prime.ru/finance/20220915/838131802.html
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