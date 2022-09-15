МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Европейский центральный банк должен повышать процентные ставки "самыми маленькими возможными шагами", чтобы не дестабилизировать экономику, сказал в четверг представитель ЕЦБ Марио Сентено. Итальянцам, не способным платить за энергию, предложили юридическую помощь

"Явное ужесточение или даже слишком резкая нормализация могут вызвать недопустимую дестабилизацию механизма трансмиссии (денежно-кредитной политики) и реальной экономики", — отметил управляющий центрального банка Португалии, выступая на мероприятии в Лиссабоне.

"Денежно-кредитная политика должна оставаться предсказуемой, изменяясь через самые маленькие возможные шаги", — добавил он.