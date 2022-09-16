МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Управляющий Резервного банка Австралии (РБА) Филип Лоу в пятницу просигнализировал о новых повышениях процентных ставок, но заметил, что на каком-то этапе темпы повышений будет уместно замедлить. Эксперты спрогнозировали реакцию рубля на решение ЦБ по ставке

Выступая перед парламентским комитетом по экономике, Лоу сказал, что в своей политике РБА не следует заранее заданным курсом, учитывая неопределенность, связанную с мировой экономикой, инфляционными ожиданиями и расходами домохозяйств. По его словам, австралийский центробанк приближается к тому моменту, когда ему более не понадобится повышать процентные ставки на 50 базисных пунктов.

Лоу также сообщил, что РБА приближается к нормальной настройке процентных ставок, и на следующем заседании его правление обсудит, повышать ли ставки на 50 или 25 базисных пунктов.

Всего за пять месяцев РБА повысил свою ключевую процентную ставку на 225 базисных пунктов до семилетнего максимума 2,35% в стремлении обуздать резкий рост инфляции.