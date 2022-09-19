МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Власти Аргентины и представители МВФ достигли предварительного соглашения о предоставлении стране нового транша финансовой помощи в размере 3,9 миллиарда долларов в виде специальных прав заимствования (SDR), следует из опубликованного сообщения международной организации. Украина может получить 1,5 миллиарда долларов помощи после решения МВФ

"Персонал МВФ и власти Аргентины достигли соглашения на своем уровне по второму рассмотрению в рамках 30-месячной программы расширенного финансирования Аргентины", — говорится в заявлении.

"Соглашение должно быть одобрено Исполнительным советом МВФ, встреча которого ожидается в предстоящие недели. После завершения рассмотрения, Аргентина получит доступ к приблизительно $3,9 миллиардам", — добавили в МВФ.

Как отметили в международной организации, "решительные действия" аргентинских властей помогают восстановить доверие и укрепить макроэкономическую стабильность, включая восстановление международных резервов страны.

В конце июня Аргентина получила от Международного валютного фонда 3,98 миллиарда долларов США в SDR. Права заимствования были выданы Аргентине через четыре дня после того, как правление МВФ одобрило первый пересмотр соглашения с Аргентиной о кредите в размере 44 миллиардов долларов, предоставленном в период с 2018 по 2019 год во время правления президента Маурисио Макри (2015-2019 гг.). Выплаты по этому кредиту со стороны Аргентины должны быть произведены с 2026 по 2034 год.