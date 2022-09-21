МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Минфин России признал несостоявшимся второй сегодняшний аукцион по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26240 с погашением в июле 2036 года на 10 миллиардов рублей, говорится в сообщении министерства. Минфин выплатил в рублях купон по евробондам с погашением в 2029 году

Как и первый, аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен.

Ранее в среду Минфин РФ признал несостоявшимся аукцион по размещению ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26237 с погашением в марте 2029 года на 20 миллиардов рублей.