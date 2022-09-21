Минфин признал аукцион по размещению ОФЗ несостоявшимся
Минфин признал аукцион по размещению ОФЗ на десять миллиардов рублей несостоявшимся
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МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Минфин России признал несостоявшимся второй сегодняшний аукцион по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26240 с погашением в июле 2036 года на 10 миллиардов рублей, говорится в сообщении министерства.
Как и первый, аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен.
Ранее в среду Минфин РФ признал несостоявшимся аукцион по размещению ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26237 с погашением в марте 2029 года на 20 миллиардов рублей.
https://1prime.ru/finance/20220921/838204359.html
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