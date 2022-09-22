МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ.Правительство завершает подготовку бюджета на ближайшие три года, на сегодняшнем заседании правительства будет рассмотрен вопрос о социально-экономическом развитии страны, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин предложил ввести пособие для семей с низкими доходами

"Правительство завершает подготовку проекта бюджета на следующие три года. Мы сегодня рассмотрим пакет документов, которые связаны с его формированием, в том числе прогноз социально-экономического развития, бюджеты двух государственных внебюджетных фондов и ряд других", — сказал он на совещании с кабмином.

Проект бюджета учитывает многие вызовы, подчеркнул Мишустин.

"Против России были введены масштабные санкции, что потребовало выработки быстрых и оперативных ответных решений, проведения дополнительных мероприятий по поддержке наиболее пострадавших отраслей и уязвимых категорий граждан, запуска трансформации многих деловых процессов, обновления логистических торговых цепочек", — уточнил он.

По словам председателя кабмина, в период подготовки бюджета правительство подробно проработало все возможные риски и получило одобрение президента РФ по основным параметрам.

Мишустин добавил, что Банк России представит также основные направления единой государственной денежно-кредитной политики.

Проект бюджета предполагает эффективную реализацию мер по структурной перестройке экономики и ее адаптации к новым условиям, включая переориентацию экспорта, замыкание производственных цепочек внутри страны, обеспечение технологического суверенитета, ну и также проведение сбалансированной бюджетной политики с достаточным для поддержания внутреннего спроса уровнем государственных расходов", — сказал он на заседании правительства.

Мишустин отметил, что "он подразумевает переход к уверенному росту экономики в 2024 году на уровень выше 2%".

Основные параметры бюджета сформированы исходя из подходов, одобренных на совещании у президента, и учитывают предложения по дополнительным доходам, которые были проработаны по поручениям главы государства, добавил он.

"В итоге мы ожидаем общий объем поступлений в 2023 году в объеме свыше 26 триллионов 130 миллиардов рублей. В номинальном выражении это меньше, чем в текущем году, но существенно больше, чем в предыдущем, когда на экономику повлияли процессы, связанные с коронавирусом", — сказал Мишустин.

Расходы, по сравнению с этим годом, немного увеличатся — до 29 триллионов 56 миллиардов рублей, отметил глава правительства.

"В течение всего периода бюджет будет дефицитным. Основным источником его покрытия станут государственные заимствования", — сказал он.

Помимо этого, проект трехлетнего бюджета России предусматривает исполнение всех социальных обязательств. В нем заложены ресурсы на стратегические задачи, указал Мишустин.