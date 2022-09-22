МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 9 по 16 сентября увеличились на 0,1% и достигли 557,7 миллиарда долларов, говорится в материалах ЦБ. Банк России намерен продлить послабления для банков по резервам на год

"Объем международных резервов за неделю изменился незначительно и по состоянию на 16 сентября составил 557,7 миллиарда долларов США", — говорится в сообщении регулятора.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

За 2021 год международные резервы РФ выросли на 5,9% и на 1 января текущего года составляли 630,6 миллиарда долларов. Исторического максимума в 643,2 миллиарда долларов они достигли 18 февраля 2022 года.