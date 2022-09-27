МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Турецкие ведомства работают над ситуацией в связи с картой "Мир", у российских туристов в стране нет проблем с наличностью, заявил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой. "Душанбе Сити Банк" приостановил обслуживание карт "Мир"

"Соответствующие учреждения продолжают работать над долгосрочным решением проблемы с системой "Мир", которую российские туристы используют в качестве платежного средства. У российских туристов нет проблем с наличностью", — приводит слова главы Минкульта газета Dünya.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что примет решение по дальнейшему использованию российской карты "Мир" в стране.

В пятницу утром газета Yeni Şafak написала, что США угрожают турецким банкам санкциями за использование российской платежной системы. Ранее турецкие "Ишбанк" и "Денизбанк" в ранее сообщили РИА Новости, что прекратили обслуживание российских карт "Мир" в связи с санкциями США и Великобритании против России.