МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Изменение лимитов по снятию валютных средств со счетов в России невозможно в условиях действующих санкций на ввоз иностранных банкнот в страну, заявил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин. ЦБ сообщил, что российские банки смягчают неценовые условия кредитования

"По поводу получения наличных со счетов. В условиях, когда решениями властей недружественных стран жестко ограничено, точнее запрещено поступление наличных долларов и евро на территорию Российской Федерации, изменение лимитов по снятию невозможно", — заявил он, выступая на банковском форуме "Казначейство".

Это было подтверждено в очередной раз продлением этого лимита после 9 сентября, добавил Заботкин.

ЦБ РФ с 9 марта ввел временный порядок операций с наличной валютой. Так, все средства клиентов на валютных счетах или вкладах сохранены и учтены в валюте вклада, снять со счета наличную валюту можно в объеме до 10 тысяч долларов США или на такую же сумму в евро, а остальные средства — в рублях по официальному курсу ЦБ на день выдачи. Первоначально такой режим был введен до 9 сентября, однако в августе ЦБ продлил его действие до 9 марта 2023 года.

До 9 марта следующего года остаются в силе и ограничения на покупку иностранной валюты: банки могут продавать гражданам только евро и доллары США, поступившие в их кассы после 9 апреля 2022 года.

Заботкин также отметил, что Банк России нацелен на долгосрочный тренд роста рубля в сбережениях и расчетах, в том числе международных.

И для этого необходима ценовая стабильность, продолжил зампредседателя регулятора. "Если у экономических агентов будет уверенность, что храня свои деньги в рублях, они получают положительную реальную ставку, если у агентов будет уверенность, что цены, зафиксированные в рублях или каким образом рассчитанные в рублях, более предсказуемые для них, чем в других валютах, то они внешнеэкономические расчеты будут идти в рублях", — подчеркнул Заботкин.