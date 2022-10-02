МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Существует несколько вариантов накопления денежных средств к совершеннолетию детей, и эти варианты даже при отдаленном горизонте трат помогут не только сохранить, но и приумножить капитал, рассказала "Известиям" эксперт по управлению личными и семейными финансами Наталья Тимошкина. Эксперт рассказал, стоит ли вкладывать деньги в алмазы

По ее словам, к таким схемам относится накопительное страхование жизни (НСЖ), которое подразумевает не только накопление, но и страхование жизни и здоровья. "Вы ежегодно вносите платежи, они делятся на две части — страховую (из них формируется резерв по страховым выплатам) и накопительную, которая инвестируется в ценные бумаги. По окончании программы, если не наступили страховые события, ребенок получает гарантированную сумму, указанную в договоре, плюс дополнительный доход из накопительной части", — объяснила эксперт.

Если что-нибудь случится с родителем и он не сможет больше платить страховые взносы, то договор не заканчивается и эти взносы компенсируются из страховой части. Таким образом, ребенок по окончании договора получит полную сумму. Кроме того, преимущество дают комфортные платежи, которые можно увеличить по договоренности с компанией, когда доход вырастет.

"По окончании договора ребенок получит гарантированную сумму плюс дополнительный доход. Положительная сторона накопительного страхования еще и в том, что получателями денежных средств являются именно дети — эти деньги не подлежат разделу при бракоразводном процессе", — отметила Тимошкина.

Минус НСЖ, по ее мнению, в небольшом инвестиционном доходе, поскольку накопительная часть состоит из консервативных финансовых инструментов с основной целью сохранить капитал.