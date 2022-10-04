МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Минфин России 5 октября не будет проводить аукционы по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) из-за волатильности на финансовом рынке, говорится в сообщении министерства. Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на игристое вино

"Минфин России в связи с сохраняющейся волатильностью на финансовом рынке информирует о непроведении 5 октября 2022 года аукционов по размещению ОФЗ в целях содействия стабилизации рыночной ситуации", — сообщило министерство.

На прошлой неделе Минфин России также не проводил аукционы по размещению облигаций федерального займа из-за волатильности на рынках.

Минфин России в четвертом квартале планирует предложить на аукционах ОФЗ на 150 миллиардов рублей по номинальной стоимости. Ориентировочный объем размещения ОФЗ со сроком погашения от пяти до 10 лет включительно составляет 120 миллиардов рублей, от 10 лет — 30 миллиардов.

Плановый объем размещения ОФЗ в третьем квартале составлял 40 миллиардов рублей по номинальной стоимости, однако из них было размещено бумаг лишь на 10 миллиардов. По факту это были планы размещения ОФЗ на сентябрь, так как в июле и августе аукционы не проводились.