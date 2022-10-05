МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. В палате представителей США заявили о нехватке у американцев денег на помощь Киеву. Госдолг США впервые в истории превысил 31 триллион долларов

Член палаты Мэтт Розендейл в своем Twitter назвал вовлеченность Америки в финансирование Украины "угрозой национальной безопасности".

"У американских налогоплательщиков нет 70 миллиардов долларов для Украины", — написал он.

По его словам, если Штаты продолжат накачивать оружием и деньгами Украину, то они рискуют столкнуться с "другой ядерной державой".

Розендейл уверен, что вместо помощи Украине стоило бы направить финансы на решение внутренних задач США.

Ранее сообщалось о выделении нового пакета военной помощи Украине на 625 миллионов долларов.