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2022
https://1prime.ru/finance/20221005/838359380.html
Американский политик заявил, что у американцев нет денег для помощи Киеву
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. В палате представителей США заявили о нехватке у американцев денег на помощь Киеву. Член палаты Мэтт Розендейл в своем Twitter назвал вовлеченность Америки в финансирование... ПРАЙМ, 05.10.2022
финансы, новости, сша, украина, меры поддержки, финансирование
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. В палате представителей США заявили о нехватке у американцев денег на помощь Киеву.
Член палаты Мэтт Розендейл в своем Twitter назвал вовлеченность Америки в финансирование Украины "угрозой национальной безопасности".
"У американских налогоплательщиков нет 70 миллиардов долларов для Украины", — написал он.
По его словам, если Штаты продолжат накачивать оружием и деньгами Украину, то они рискуют столкнуться с "другой ядерной державой".
Розендейл уверен, что вместо помощи Украине стоило бы направить финансы на решение внутренних задач США.
Ранее сообщалось о выделении нового пакета военной помощи Украине на 625 миллионов долларов.