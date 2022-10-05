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2022
https://1prime.ru/finance/20221005/838362904.html
Минфин выплатил в рублях купон по еврооблигациям с погашением в 2042 году
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Минфин России в полном объеме выплатил в рублях купон по выпуску суверенных еврооблигаций с погашением в 2042 году, говорится в сообщении министерства. Платежный агент по... ПРАЙМ, 05.10.2022
финансы, новости, минфин рф, еврооблигации
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Минфин России в полном объеме выплатил в рублях купон по выпуску суверенных еврооблигаций с погашением в 2042 году, говорится в сообщении министерства.
Платежный агент по еврооблигациям Национальный расчетный депозитарий (НРД) получил средства для выплаты купонного дохода по выпуску в сумме 4,9 миллиарда рублей (эквивалент 84,4 миллиона долларов).
"Таким образом, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг Российской Федерации исполнены Минфином России в полном объеме", — отмечает министерство.
Минфин РФ в соответствии с указом президента от 22 июня перешел на новый порядок исполнения обязательств по суверенным евробондам, предусматривающий выплаты в рублях.