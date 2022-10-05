МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Минфин России в полном объеме выплатил в рублях купон по выпуску суверенных еврооблигаций с погашением в 2042 году, говорится в сообщении министерства. Минфин отменил аукционы ОФЗ из-за волатильности на финансовом рынке

Платежный агент по еврооблигациям Национальный расчетный депозитарий (НРД) получил средства для выплаты купонного дохода по выпуску в сумме 4,9 миллиарда рублей (эквивалент 84,4 миллиона долларов).

"Таким образом, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг Российской Федерации исполнены Минфином России в полном объеме", — отмечает министерство.

Минфин РФ в соответствии с указом президента от 22 июня перешел на новый порядок исполнения обязательств по суверенным евробондам, предусматривающий выплаты в рублях.