МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Объем Фонда национального благосостояния России (ФНБ) за сентябрь 2022 года уменьшился в рублях на 1,078 триллиона рублей — до 10,792 триллиона рублей, а в долларах — сократился на 8,652 миллиарда долларов, до 187,975 миллиарда долларов, следует из сообщения Минфина. Международные резервы России за неделю снизились

"По состоянию на 1 октября 2022 года объем ФНБ составил 10 792 185,6 миллиона рублей или 8,1% ВВП, прогнозируемого на 2022 год… что эквивалентно 187 974,6 миллиона долларов", — говорится в сообщении. При этом объем ликвидных активов фонда (средства на банковских счетах в Банке России) составил эквивалент 7,524 триллиона рублей или 131,057 миллиарда долларов (5,6% ВВП, прогнозируемого на 2022 год).

На 1 сентября 2022 года объем ФНБ составлял 11,87 триллиона или 8,9% ВВП, прогнозируемого на 2022 год, это было эквивалентно 196,627 миллиарда долларов. Объем ликвидных активов фонда в начале прошлого месяца составлял 8,29 триллиона рублей или 137,323 миллиарда долларов, что составляло 6,2% ВВП, прогнозируемого на 2022 год.

На отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России на 1 октября было размещено 49,189 миллиарда евро, 5,313 миллиарда фунтов стерлингов, 768,258 миллиарда японских иен, 309,720 миллиарда китайских юаней, 264,3 миллиона рублей, 554,911 тонны золота в обезличенной форме. На депозитах в ВЭБе размещено 528,4 миллиарда рублей. Кроме того, 3 миллиарда долларов размещены в облигациях Украины, по которым страна допустила дефолт. Минфин предсказал рост госдоходов от повышенной ставки НДФЛ

В ценных бумагах российских эмитентов, связанных с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, размещено 314,357 миллиарда рублей и 2,221 миллиарда долларов, в привилегированных акциях кредитных организаций — 328,992 миллиарда рублей. На субординированных депозитах в ВТБ и Газпромбанке в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов размещено 138,434 миллиарда рублей.

Еще 1,232 триллиона рублей вложено в обыкновенные акции Сбербанка, 53,4 миллиарда рублей — в обыкновенные акции "Аэрофлота", 50 миллиардов рублей — в обыкновенные акции АО "Дом.РФ", 250 миллиардов рублей — в привилегированные акции ОАО "РЖД", в облигации АО "Авиакомпания "Сибирь" — 11,852 миллиарда рублей. В обыкновенные акции АО "ГТЛК" инвестировано 58,334 миллиарда рублей, и еще 2,299 миллиарда рублей вложено в облигации ОАО АК "Уральские авиалинии".

Совокупный доход от размещения средств Фонда в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2022 году составил 34,307 миллиарда рублей, что эквивалентно 526,6 миллиона долларов.