МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Международные резервы РФ по состоянию на 1 октября составили 540,7 миллиарда долларов против 565,7 миллиарда на 1 сентября, сообщил Банк России. Эксперт отметил рост объема наличных денег в обращении в России в сентябре

Таким образом, за сентябрь резервы сократились на 25 миллиардов долларов, или на 4,4%.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

За 2021 год международные резервы РФ выросли на 5,9% и на 1 января текущего года составляли 630,6 миллиарда долларов. Исторического максимума в 643,2 миллиарда долларов они достигли 18 февраля 2022 года.