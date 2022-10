БЕРЛИН, 18 окт — ПРАЙМ. В головном офисе Deutsche Bank во Франкфурте, а также в нескольких квартирах его сотрудников проходят обыски в связи с подозрениями в обмане государства в деле Cum Ex, сообщает во вторник издание Handelsblatt. Der Spiegel: Германии предрекли крах розничной торговли

"Прокуратура, налоговые следователи и сотрудники полиции со вторника проводят обыски в штаб-квартире Deutsche Bank во Франкфурте. Правоохранители также обыскали частные квартиры некоторых подозреваемых", — пишет издание.

Обыски проходят в рамках длящегося уже пять лет расследования по подозрению в обогащении путём нелегального возврата налогов, уточнила газета. В конкретном случае под подозрением 80 сотрудников Deutsche Bank.

В 2018 году вышли крупные расследования различных СМИ о налоговых схемах Cum Ex, с помощью которых обогатились сети мошенников, используя схему по возврату налогов. В дату объявления дивидендов мошенники перемещали акции с ("cum") и без ("ex") прав на дивиденды, присваивая часть средств. В 2016 году, когда нынешний канцлер Шольц был бургомистром и председателем партии СДпГ в Гамбурге, налоговая инспекция потребовала взыскать с гамбургского частного банка M.M.Warburg & CO 47 миллионов евро, которые банк получил в результате налоговой схемы за один лишь 2009 год, однако по непонятным причинам не соблюла исковую давность. Незадолго до этого Шольц принял у себя акционеров упомянутого банка — частного банкира Кристиана Олеариуса и совладельца Банка Макса Варбурга. Позже Шольц заявит следственному комитету, что "не помнит" содержания состоявшейся беседы.