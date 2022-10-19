МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Сенаторы на заседании в среду одобрили закон о повышении кредитного качества ипотечных облигаций за счет исключения риска частичной утраты ипотечного покрытия при банкротстве банка, в котором открыты счета ипотечного агента. Совфед ратифицировал соглашение о навигационных пломбах в перевозках ЕАЭС

Документ предусматривает, что денежные средства, включенные в состав ипотечного покрытия облигаций, выпущенных ипотечным агентом, должны находиться на открытом эмитенту залоговом счете (залоговых счетах), банковские реквизиты которого указаны в решении об их выпуске. Причем эти средства должны входить в состав ипотечного покрытия в полном объеме, а зачисление иных денег на такой залоговый счет запрещается.

Залоговый счет, на котором учитываются составляющие ипотечное покрытие средства, может открываться только в уполномоченном банке, включенном ЦБ в перечень банков, соответствующих критериям, установленным правительством РФ. В частности, это наличие универсальной лицензии, участие в системе обязательного страхования, кредитный рейтинг не ниже уровня "BBB-(RU)" или "ruBBB-", присвоенные АКРА и "Эксперт РА", соответственно.

Закон также уточняет правила зачисления и списания денежных средств, полученных от реализации имущества, и регулирует вопросы, связанные с банкротством банков, которые выпустили ипотечные бумаги. Залоговая масса по ипотечным ценным бумагам, которая держится в таком банке, в случае его банкротства не будет попадать в конкурсную массу, то есть в банкротные процедуры.

Одновременно исключается возможность оспаривания сделок списания кредитной организацией денежных средств с залогового счета, на котором учитываются средства, составляющие ипотечное покрытие, в случае ее банкротства. Распространение ограничений на оспаривание таких сделок необходимо для обеспечения стабильности гражданского оборота на рынке ипотечных облигаций и защиты их владельцев от рисков, связанных с банкротством кредитных организаций, указывали авторы законопроекта.

Документ должен вступить в силу через 180 дней после его официального опубликования, за исключением положений, которые начнут действовать сразу после опубликования.