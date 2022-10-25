"Роснефть" 11 ноября рассмотрит рекомендации по размеру дивидендов
Совет директоров "Роснефти" 11 ноября рассмотрит рекомендации по размеру дивидендов
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МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Совет директоров "Роснефти" 11 ноября рассмотрит рекомендации по размеру дивидендов по итогам девяти месяцев 2022 года, следует из сообщения компании.
"Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 11 ноября 2022 года… Повестка дня заседания совета директоров эмитента… О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ПАО "НК "Роснефть" по результатам 9 месяцев 2022 года и порядку его выплаты", — говорится в сообщении.
Также на заседании будет обсуждаться дата созыва внеочередного общего собрания акционеров.
https://1prime.ru/finance/20221025/838584152.html
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