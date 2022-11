МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Центробанк Индии с 1 ноября начнет использовать цифровую рупию для расчетов на рынке государственных ценных бумаг в рамках пилотного проекта, сообщил регулятор. Сбербанк открыл корреспондентский счет в рупиях в Индии

"Пример использования этого пилотного проекта — расчеты по сделкам с государственными ценными бумагами на вторичном рынке. Ожидается, что использование цифровой рупии в сегменте оптовой торговли сделает межбанковский рынок более эффективным. Расчеты в деньгах центрального банка снизили бы операционные издержки, исключив необходимость в инфраструктуре гарантий расчетов или в обеспечении для снижения риска расчетов", — сообщил центробанк.

Для участия в пилотном проекте были определены девять банков из числа крупнейших в Индии, а именно: Государственный банк Индии, Bank of Baroda, Union Bank of India, HDFC Bank, ICICI Bank, Kotak Mahindra Bank, Yes Bank, IDFC First Bank и HSBC.

"Первый пилотный проект в сегменте цифровой рупии — оптовая торговля (государственными ценными бумагами — ред.) начнется 1 ноября 2022 года", — отметил регулятор.

Как отмечается в сообщении, в дальнейшем опыт этого пилотного проекта ляжет в основу других проектов по использованию цифровой рупии в различных операциях и трансграничных платежах.

Впервые Резервный банк Индии (центробанк) заявил о желании ввести цифровую валюту в прошлом году, когда обсуждался запрет на использование любых криптовалют в стране. Позже власти страны отказались от идеи запрета криптовалюты и начали обсуждать ее регулирование.