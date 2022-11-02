МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Объем денежных переводов из России в государства СНГ и Грузию резко вырос на фоне частичной мобилизации, выяснило РИА Новости, изучив доступную статистику центробанков стран Содружества. Абсолютным лидером роста по итогам сентября стал Казахстан: переводы из России в эту страну за год выросли более чем в десять раз. Чистые денежные переводы в Армению выросли на 155 процентов

Согласно данным Центрального банка Армении, переводы из России в эту страну по сравнению с прошлым годом показали пятикратный рост: в сентябре они превысили 416 миллионов долларов. Положительную динамику показали и переводы в Россию: за год они увеличились на 11% и составили 38 миллионов долларов.

Еще очевиднее данные по Казахстану. Переводы из России за год подскочили более чем в десять раз — до 36 миллиардов тенге (около 75,6 миллиона долларов). Переводы в Россию в этом году также показали положительную динамику, но более скромную: прошлогодние переводы в сентябре составили почти 14 миллиардов тенге, а в этом году они выросли на 26% до 17,6 миллиарда тенге (около 37 миллионов долларов).

Переводы из России в Грузию, по данным местного регулятора, в сентябре этого года составили 173,9 миллиона долларов (это в 4,5 раза больше по сравнению с сентябрем прошлого года). Переводы из Грузии в Россию, напротив, по сравнению с прошлогодним показателем снизились почти втрое — до 3 миллионов долларов.

Регулятор Киргизии пока предоставил данные только за август. По его данным, переводы из России также показали положительную динамику: по сравнению с прошлым годом они выросли на 24% до 287,8 миллиона долларов. При этом заметный рост был по переводам в обратном направлении: если в августе прошлого года с помощью платежных систем отправили 41,7 миллиона долларов, то в этом году — уже втрое больше (120,6 миллиона долларов).

Некоторые государства публикуют данные с более редкой периодичностью: раз в квартал или полгода. По данным Центрального банка Азербайджана, денежные переводы из России в эту страну в первом полугодии по сравнению с прошлым годом выросли почти в пять раз: до 1,3 миллиарда долларов. В свою очередь, в Россию в этом году было отправлено несколько меньше: по сравнению с первым полугодием 2021 года объем денежных переводов просел на 18,3% до 44,9 миллиона долларов.

Центральный банк Узбекистана публикует данные о денежных переводах в полугодовом представлении. По данным регулятора, переводы из России в эту страну в первом полугодии этого года выросли в 2,4 раза — до 5,3 миллиарда долларов. Несколько увеличились и переводы из Узбекистана: они повысились на 16,7%, до 210 миллионов долларов.