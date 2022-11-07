МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Банк России предлагает создать дополнительные правила допуска эмитента к выпуску ЦФА и предлагаемых им инструментов для избежания рисков финансовых потерь инвесторов, говорится в докладе регулятора для общественных консультаций "развитие рынка цифровых активов в Российской Федерации". ЦБ предложил обсудить налоговые льготы для владельцев долгосрочных ЦФА

"В целях создания дополнительных стимулов и регуляторных условий для развития рынка цифровых финансовых активов предлагается рассмотреть возможность определения дополнительных правил допуска к выпуску и обращению таких активов по аналогии с механизмами, уже существующими и зарекомендовавшими себя на рынке традиционных финансовых инструментов", — отмечается в докладе.

На сегодняшний день оператор, допуская участника к осуществлению выпуска цифровых финансовых активов на своей платформе, несет ответственность за соблюдение таким лицом требований о включении в решение о выпуске ЦФА положений, предусмотренных законодательством, сообщается там же.

"При этом порядок допуска эмитента ЦФА и предлагаемых им инструментов законом не установлен. Оценка объекта инвестирования с точки зрения кредитного и рыночного рисков в такой модели полностью ложится на плечи отдельного инвестора, что в целом осложняет выбор и в перспективе может привести к финансовым потерям и разочарованию инвестора в новых финансовых инструментах и, безусловно, репутационным издержкам самого оператора", — указывает ЦБ РФ.

ПРАВИЛА ЛИСТИНГА ЦФА

"Предполагается, что базовые требования к правилам "листинга" эмитентов ЦФА и самих инструментов как составной части правил информационной системы, согласуемых с Банком России, должны быть установлены в законодательстве, а сами правила – будут подлежать согласованию с Банком России. При этом оператор сможет устанавливать дополнительные критерии и правила допуска эмитентов ЦФА и цифровых финансовых активов на свою платформу", — отмечается в докладе.

Внедрение "листинга" цифровых финансовых активов и присвоение таким инструментам различных уровней качества потребует также решения вопроса о необходимости создания системы раскрытия информации о лицах, выпускающих финансовые инструменты, объем и периодичность которой будут зависеть от масштаба выпуска цифровых прав, с точки зрения объема привлекаемых средств, категории и потенциального количества участников.

Повышению осведомленности потребителя и осознанному приобретению цифровых продуктов будет способствовать раскрытие информации о содержании и рисках предлагаемых инструментов. Единый подход к такому информированию клиентов в виде паспорта финансового продукта (ключевого информационного документа – КИД), который уже применяется на банковском, страховом, инвестиционном рынке, предлагается распространить и на участников рынка цифровых прав.

Также отдельного внимания заслуживает вопрос присвоения операторами индивидуальных кодов выпускам ЦФА (по аналогии с ISIN для эмиссионных ценных бумаг) в целях их дальнейшей идентификации, отмечается в докладе.