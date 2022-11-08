МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Минфин России 9 ноября на безлимитных аукционах по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) предложит бумаги трех серий, говорится в сообщении министерства. Минфин направил 259,7 миллиарда рублей на покрытие дефицита бюджета

Минфин РФ намерен разместить ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26237 с погашением в марте 2029 года, ОФЗ с переменным купонным доходом серии 29021 с погашением в ноябре 2030 года и ОФЗ с индексируемым номиналом серии 52004 с погашением в марте 2032 года в объеме остатков, доступных для размещения в каждом выпуске.

Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности. Расчеты по заключенным на аукционах сделкам будут проводиться на следующий рабочий день.

Минфин РФ по итогам трех состоявшихся в октябре и ноябре аукционных дней уже разместил гособлигации в объеме 394,5 миллиарда рублей. Плана привлечения на рынке ОФЗ в четвертом квартале первоначально был установлен на уровне 150 миллиардов рублей, но дополнен возможностью размещения ОФЗ-ПК еще на 500 миллиардов рублей.