МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. США РАЗРЕШИЛИ ТРАНЗАКЦИИ ДЛЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ И КОНСУЛЬСКИХ МИССИЙ — МИНФИН
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https://1prime.ru/finance/20221110/838780362.html
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МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. США РАЗРЕШИЛИ ТРАНЗАКЦИИ ДЛЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ И КОНСУЛЬСКИХ МИССИЙ — МИНФИН
Новость дополняется
https://1prime.ru/finance/20221110/838780362.html
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